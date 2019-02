உலக செய்திகள்

‘பிரெக்ஸிட்’ விவகாரம்: இங்கிலாந்து கருத்துக்கணிப்பில் ‘திடீர்’ திருப்பம் - ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறுவதை தாமதப்படுத்த மக்கள் விருப்பம் + "||" + 'Brexit' issue: 'Sudden' twist in UK survey - People prefer to delay the withdrawal from the European Union

‘பிரெக்ஸிட்’ விவகாரம்: இங்கிலாந்து கருத்துக்கணிப்பில் ‘திடீர்’ திருப்பம் - ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறுவதை தாமதப்படுத்த மக்கள் விருப்பம்