உலக செய்திகள்

‘‘டிஜிட்டல் கேங்ஸ்டர் போல் செயல்படுகிறது’’ பேஸ்புக் மீது இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றம் காட்டம் + "||" + Facebook cant behave like digital gangster says UK report

‘‘டிஜிட்டல் கேங்ஸ்டர் போல் செயல்படுகிறது’’ பேஸ்புக் மீது இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றம் காட்டம்