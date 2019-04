உலக செய்திகள்

பிரெக்ஸிட்’ விவகாரத்தில் தெரசே மே முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மந்திரி ராஜினாமா + "||" + Wales Minister Nigel Adams resigns over UK PM’s promise to hold Brexit talks with Jeremy Corbyn

பிரெக்ஸிட்’ விவகாரத்தில் தெரசே மே முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மந்திரி ராஜினாமா