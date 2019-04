உலக செய்திகள்

விமான நிலையம் முன் செல்ஃபி எடுத்தால் மரணதண்டனை: தாய்லாந்து அரசு + "||" + Taking photos on this beach next to an airport in Thailand could reportedly land you on death row

விமான நிலையம் முன் செல்ஃபி எடுத்தால் மரணதண்டனை: தாய்லாந்து அரசு