உலக செய்திகள்

குளிர்ச்சியில் இருந்து மின்சாரம் விஞ்ஞானிகள் சாதனை + "||" + In a first, scientists generate power from the coldness of universe

குளிர்ச்சியில் இருந்து மின்சாரம் விஞ்ஞானிகள் சாதனை