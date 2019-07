உலக செய்திகள்

பொருளாதார தடைகளை நீக்கினால்அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார்ஈரான் அதிபர் தகவல் + "||" + Ready to negotiate with the US Iranian President Information

பொருளாதார தடைகளை நீக்கினால்அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார்ஈரான் அதிபர் தகவல்