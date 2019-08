உலக செய்திகள்

35 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்தபோது விமானத்தில் இருந்து குதித்து உயிரிழந்த மாணவி + "||" + A student who jumped off a plane and died when it flew 35 thousand feet

35 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்தபோது விமானத்தில் இருந்து குதித்து உயிரிழந்த மாணவி