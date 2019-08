உலக செய்திகள்

50 வருடங்களுக்கு முன் எழுதியது: விறகு சேகரிக்க சென்றவருக்கு கிடைத்த வினோத கடிதம் + "||" + Fifty years ago wrote: A bizarre letter to a man who went to collect firewood

50 வருடங்களுக்கு முன் எழுதியது: விறகு சேகரிக்க சென்றவருக்கு கிடைத்த வினோத கடிதம்