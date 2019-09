உலக செய்திகள்

‘இந்தியாவுடன் ஒருபோதும் போரை தொடங்கமாட்டோம்’ - இம்ரான்கான் திடீர் பல்டி + "||" + Pakistan will never ever start war with India: Imran Khan

‘இந்தியாவுடன் ஒருபோதும் போரை தொடங்கமாட்டோம்’ - இம்ரான்கான் திடீர் பல்டி