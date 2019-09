உலக செய்திகள்

நோயை குணப்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை: விமான என்ஜினில் நாணயங்களை வீசிய மருத்துவ மாணவி + "||" + The hope of curing the disease: A medical student threw coins at aviation engine

நோயை குணப்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை: விமான என்ஜினில் நாணயங்களை வீசிய மருத்துவ மாணவி