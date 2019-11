உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவிடமிருந்து எஸ்-400 ஏவுகணைத் தடுப்பு அமைப்பை பெறுவதால் இந்தியா மீது பொருளாதார தடை இல்லை : அமெரிக்க அதிகாரி + "||" + India Won't Be Sanctioned By US For Russian S-400 Deal, Hints US Official

ரஷ்யாவிடமிருந்து எஸ்-400 ஏவுகணைத் தடுப்பு அமைப்பை பெறுவதால் இந்தியா மீது பொருளாதார தடை இல்லை : அமெரிக்க அதிகாரி