உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் மின் கம்பியில் தொங்கிய விமானம்; விமானி உயிர் தப்பிய அதிசயம் + "||" + Airplane hanging on electric wire in United States ; The miracle that the pilot survived

அமெரிக்காவில் மின் கம்பியில் தொங்கிய விமானம்; விமானி உயிர் தப்பிய அதிசயம்