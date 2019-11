உலக செய்திகள்

மும்பை தாக்குதல் சதிகாரர்களை நீதியின் முன்பு நிறுத்த வேண்டும்; அமெரிக்கா வலியுறுத்தல் + "||" + Mumbai attack conspirators to be brought before justice; The US insists

மும்பை தாக்குதல் சதிகாரர்களை நீதியின் முன்பு நிறுத்த வேண்டும்; அமெரிக்கா வலியுறுத்தல்