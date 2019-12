உலக செய்திகள்

கோமாவில் இருந்த தாய் : குழந்தையின் பசி குரல் கேட்டு கண் விழித்த அதிசயம்! + "||" + Woman wakes up from month-long coma to breastfeed her daughter when the girl told her she was hungry as she sat by her mother's bedside in Argentina

கோமாவில் இருந்த தாய் : குழந்தையின் பசி குரல் கேட்டு கண் விழித்த அதிசயம்!