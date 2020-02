உலக செய்திகள்

தாய்லாந்து வணிக வளாகத்தில் நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலி எண்ணிக்கை 27 ஆக உயர்வு: கொலையாளியை போலீசார் சுட்டுக்கொன்றனர் + "||" + Fire at Thailand shopping complex rises to 27: The killer was shot by police

தாய்லாந்து வணிக வளாகத்தில் நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலி எண்ணிக்கை 27 ஆக உயர்வு: கொலையாளியை போலீசார் சுட்டுக்கொன்றனர்