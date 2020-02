உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசால் கடும் தட்டுப்பாடு; ஜப்பான் ஆஸ்பத்திரியில் 6 ஆயிரம் முகக்கவசங்கள் திருட்டு + "||" + Severe shortage due to corona virus; Six thousand masks stolen in Japanese hospital

