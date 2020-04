உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ்:தும்மல்,இருமல் மட்டுமல்லாமல் மூச்சுகாற்று பட்டால் கூட பரவக்கூடியது + "||" + Coronavirus COVID-19 may spread through normal breathing, claims top US scientist

கொரோனா வைரஸ்:தும்மல்,இருமல் மட்டுமல்லாமல் மூச்சுகாற்று பட்டால் கூட பரவக்கூடியது