உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவ உகான் சந்தையும் ஒரு காரணம் உலக சுகாதார அமைப்பு ஒப்புதல் + "||" + WHO Says wet Markets Shouldnt Close Despite Recognizing Wuhan's Role In COVID Outbreak

கொரோனா வைரஸ் பரவ உகான் சந்தையும் ஒரு காரணம் உலக சுகாதார அமைப்பு ஒப்புதல்