நாளை ரமலான் பண்டிகை: தொழுகைக்காக மசூதிகள் திறக்கப்படாது-சவுதி அரேபியா

உலக செய்திகள்

நாளை ரமலான் பண்டிகை: தொழுகைக்காக மசூதிகள் திறக்கப்படாது-சவுதி அரேபியா + "||" + Eid Al Fitr 2020: UAE announces Sunday as the first day of Eid Al Fitr

நாளை ரமலான் பண்டிகை: தொழுகைக்காக மசூதிகள் திறக்கப்படாது-சவுதி அரேபியா