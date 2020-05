உலக செய்திகள்

நடுவானில் விமானங்களை அழிக்ககூடிய லேசர் ஆயுதத்தை அமெரிக்கா வெற்றிகரமாக சோதனை நடத்தியது + "||" + US successfully tests a laser weapon that can destroy aircraft mid-flight

