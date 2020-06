உலக செய்திகள்

கொரோனா தொற்று, ஐரோப்பிய நாடு, நிபுணர்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனாவின் 2-வது அலை வீசும் ஆபத்து!நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை + "||" + Europe should brace for second wave, says EU coronavirus chief

கொரோனா தொற்று, ஐரோப்பிய நாடு, நிபுணர்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனாவின் 2-வது அலை வீசும் ஆபத்து!நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை