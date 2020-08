உலக செய்திகள்

அமெரிக்க போராட்டத்தில் வன்முறை: டிரம்ப் ஆதரவாளர்கள்-போராட்டக்காரர்கள் மோதல்; துப்பாக்கி சூட்டில் ஒருவர் பலி + "||" + Violence in the American Struggle: Trump Supporters-Protesters Conflict; One person was killed in the shooting

அமெரிக்க போராட்டத்தில் வன்முறை: டிரம்ப் ஆதரவாளர்கள்-போராட்டக்காரர்கள் மோதல்; துப்பாக்கி சூட்டில் ஒருவர் பலி