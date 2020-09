உலக செய்திகள்

ஈரான் மீது மீண்டும் ஐ.நா. பொருளாதாரத் தடைகள் விதிக்கப்படும் அமெரிக்கா உறுதி + "||" + Showdown set as U.S. to declare U.N. sanctions on Iran are back

ஈரான் மீது மீண்டும் ஐ.நா. பொருளாதாரத் தடைகள் விதிக்கப்படும் அமெரிக்கா உறுதி