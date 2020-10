உலக செய்திகள்

‘கொலை முயற்சியின் பின்னணியில் புதின் உள்ளார்’ - ரஷிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் அலெக்சி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + Putin is behind the assassination attempt - Russian opposition leader Alexei

‘கொலை முயற்சியின் பின்னணியில் புதின் உள்ளார்’ - ரஷிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் அலெக்சி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு