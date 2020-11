உலக செய்திகள்

ஹோண்டுராசை தாக்கிய புயல்; நிலச்சரிவில் சிக்கி 26 பேர் பலி + "||" + The storm that hit Honduras; 26 killed in landslide

ஹோண்டுராசை தாக்கிய புயல்; நிலச்சரிவில் சிக்கி 26 பேர் பலி