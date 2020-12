உலக செய்திகள்

குளிக்கும்போது ஐபோனை பயன்படுத்திய இளம்பெண் மின்சாரம் தாக்கி பலி + "||" + A teenager who used an iPhone while bathing in Russia has been electrocuted

குளிக்கும்போது ஐபோனை பயன்படுத்திய இளம்பெண் மின்சாரம் தாக்கி பலி