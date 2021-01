உலக செய்திகள்

அமைதியான போராட்டங்களை மதிக்க வேண்டியது அவசியம் - டெல்லி வன்முறை குறித்து ஐ.நா. கருத்து + "||" + Peaceful protests must be respected - UN Comment about violence in Delhi

அமைதியான போராட்டங்களை மதிக்க வேண்டியது அவசியம் - டெல்லி வன்முறை குறித்து ஐ.நா. கருத்து