உலக செய்திகள்

காரில் இருந்தவாறே கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் வசதி: அபுதாபி சுகாதாரத்துறை ஏற்பாடு + "||" + Corona vaccination facility as in car: Organized by Abu Dhabi Health Department

காரில் இருந்தவாறே கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் வசதி: அபுதாபி சுகாதாரத்துறை ஏற்பாடு