உலக செய்திகள்

போட்டி நிறுவனங்களை அழிக்க முயற்சிப்பதாக குற்றச்சாட்டு அலிபாபா நிறுவனத்துக்கு ரூ.20 ஆயிரம் கோடி அபராதம் - சீன அரசு அதிரடி + "||" + Accused of trying to destroy rival companies Alibaba fined Rs 20,000 crore - Chinese Government Action

போட்டி நிறுவனங்களை அழிக்க முயற்சிப்பதாக குற்றச்சாட்டு அலிபாபா நிறுவனத்துக்கு ரூ.20 ஆயிரம் கோடி அபராதம் - சீன அரசு அதிரடி