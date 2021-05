உலக செய்திகள்

கொரோனாவை சமாளிக்க இந்தியாவுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய ஜோ பைடன் உத்தரவு - இடைக்கால தூதரும் டெல்லி விரைவு + "||" + Joe Biden orders India to do everything possible to deal with Corona - Interim Ambassador Delhi Quick

கொரோனாவை சமாளிக்க இந்தியாவுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய ஜோ பைடன் உத்தரவு - இடைக்கால தூதரும் டெல்லி விரைவு