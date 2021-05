உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் திருமண நிகழ்ச்சியில் பீரங்கி குண்டு வீச்சு; 7 பேர் உடல் சிதறி பலி + "||" + Artillery bombing at a wedding in Afghanistan; 7 killed in body scattering

ஆப்கானிஸ்தானில் திருமண நிகழ்ச்சியில் பீரங்கி குண்டு வீச்சு; 7 பேர் உடல் சிதறி பலி