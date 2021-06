உலக செய்திகள்

இந்தியாவுக்கு பைசர் தடுப்பூசி வினியோகம் செய்வதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடும் பணி இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளது - பைசர் நிறுவனம் + "||" + Signing of contract for distribution of Pfizer vaccine to India is nearing completion - Pfizer Company

