தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் பாதுகாப்பு; பெரியம்மை போல டெல்டா வைரஸ் எளிதாக பரவும்: அமெரிக்கா அறிக்கை

உலக செய்திகள்

தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் பாதுகாப்பு; பெரியம்மை போல டெல்டா வைரஸ் எளிதாக பரவும்: அமெரிக்கா அறிக்கை + "||" + Delta variant may spread as easily as chickenpox: Reports

தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் பாதுகாப்பு; பெரியம்மை போல டெல்டா வைரஸ் எளிதாக பரவும்: அமெரிக்கா அறிக்கை