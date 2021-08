உலக செய்திகள்

3 முதல் 17 வயதுடையவர்களுக்கு சினோபார்ம் தடுப்பூசி போட அனுமதி: அமீரக சுகாதார அமைச்சகம் + "||" + UAE approves Sinopharm Covid-19 vaccine for children between 3 and 17

