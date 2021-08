உலக செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் முககவசம் அணியாத இங்கிலாந்துவாசிக்கு 6 வாரம் சிறை + "||" + Singapore sentences Briton to six weeks in prison for not wearing face mask

சிங்கப்பூரில் முககவசம் அணியாத இங்கிலாந்துவாசிக்கு 6 வாரம் சிறை