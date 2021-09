உலக செய்திகள்

7 மாதங்களில் முதல்முறையாக சீன அதிபருடன் ஜோ பைடன் தொலைபேசியில் பேச்சு + "||" + Joe Biden talks on the phone with the Chinese president for the first time in 7 months

7 மாதங்களில் முதல்முறையாக சீன அதிபருடன் ஜோ பைடன் தொலைபேசியில் பேச்சு