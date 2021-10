உலக செய்திகள்

உலக நாடுகளில் புதிதாக பரவும் AY 4.2 வகை கொரோனா..! + "||" + New AY 4.2 Corona Corona spreads around the world ..!

உலக நாடுகளில் புதிதாக பரவும் AY 4.2 வகை கொரோனா..!