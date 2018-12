கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான ‘ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பிடிப்பேன்’ ஸ்டீவன் சுமித் நம்பிக்கை + "||" + World Cup cricket tournament 'I will be in the Australian team' Steven Smith believes

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான ‘ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பிடிப்பேன்’ ஸ்டீவன் சுமித் நம்பிக்கை