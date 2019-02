கிரிக்கெட்

முதலாவது ஒரு நாள் போட்டியில் கெய்லின் அதிரடி வீணானது 361 ரன் இலக்கை எட்டி இங்கிலாந்து அணி அசத்தல் வெற்றிஜாசன் ராய், ஜோரூட் சதம் அடித்தனர் + "||" + First one day match Score 361 goal Winning the England team

