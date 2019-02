கிரிக்கெட்

9 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்; ஒரே ஓவரில் இலக்கை எட்டி மிசோராமை வெற்றி கண்டது மத்திய பிரதேசம் + "||" + All out for 9 runs; Get to the goal in one over Mizoram succeeded in Madhya Pradesh

