கிரிக்கெட்

தன் பெயர் சூட்டப்பட்ட பெவிலியனைத் திறந்து வைக்க டோனி மறுப்பு + "||" + MS Dhoni declines invitation to inaugurate the ‘Dhoni Pavilion’ in Ranchi

தன் பெயர் சூட்டப்பட்ட பெவிலியனைத் திறந்து வைக்க டோனி மறுப்பு