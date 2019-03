கிரிக்கெட்

புலவாமா தாக்குதலில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ.22 கோடி உதவித்தொகை சென்னை அணி வழங்கியது + "||" + Pulwama killed in the attack To the family of soldiers Rs 22 crore scholarship Chennai team provided

