கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை போட்டிக்கான இலங்கை அணிக்கு கருணாரத்னே கேப்டன் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு + "||" + World Cup match Karunaratne is the captain of Sri Lanka Official Announcement

உலக கோப்பை போட்டிக்கான இலங்கை அணிக்கு கருணாரத்னே கேப்டன் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு