கிரிக்கெட்

உலக கோப்பைக்கான அணியில் தமிழ் பேசும் வீரர் ஒருவராவது என்னுடன் இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது தினேஷ் கார்த்திக் சொல்கிறார் + "||" + A team of Tamil speaking players in the World Cup is happy with me Says Dinesh Karthik

