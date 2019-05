கிரிக்கெட்

பெண்கள் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில் சூப்பர் நோவாஸ்–வெலா சிட்டி அணிகள் இன்று மோதல் + "||" + Women's Over 20 Cricket Super Noawas-Vela City teams in the final Confrontation today

பெண்கள் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில் சூப்பர் நோவாஸ்–வெலா சிட்டி அணிகள் இன்று மோதல்