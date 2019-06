கிரிக்கெட்

நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு சர்வதேச போட்டியில் ஆடியதால் பதற்றமடைந்தேன் வார்னர் சொல்கிறார் + "||" + I was nervous about playing international cricket Warner says

நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு சர்வதேச போட்டியில் ஆடியதால் பதற்றமடைந்தேன் வார்னர் சொல்கிறார்