கிரிக்கெட்

பந்து தாக்கி விரலில் காயம்: ஷிகர் தவான் அடுத்த 2 ஆட்டத்தில் விளையாடமாட்டார் - இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு + "||" + The ball hit the finger: Shikhar Dhawan does not play in the next two matches - the resilience of the Indian team

பந்து தாக்கி விரலில் காயம்: ஷிகர் தவான் அடுத்த 2 ஆட்டத்தில் விளையாடமாட்டார் - இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு