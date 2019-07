கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான தென்ஆப்பிரிக்க அணியில் இடம் கேட்டு வற்புறுத்தவில்லை டிவில்லியர்ஸ் விளக்கம் + "||" + For the World Cup cricket match The South African squad did not demand a place

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான தென்ஆப்பிரிக்க அணியில் இடம் கேட்டு வற்புறுத்தவில்லை டிவில்லியர்ஸ் விளக்கம்