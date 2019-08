கிரிக்கெட்

தென்ஆப்பிரிக்காவின் 20 ஓவர் அணிக்கு கேப்டனாக குயின்டன் டி காக் நியமனம் + "||" + De Cock to lead in T20Is against India; new faces in squads

தென்ஆப்பிரிக்காவின் 20 ஓவர் அணிக்கு கேப்டனாக குயின்டன் டி காக் நியமனம்