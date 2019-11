கிரிக்கெட்

மனஅழுத்தம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய ‘ஏ’ அணியில் இருந்து நிக் மேட்டின்சன் விலகல் + "||" + Nic Maddinson's departure from the Australian team due to depression

மனஅழுத்தம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய ‘ஏ’ அணியில் இருந்து நிக் மேட்டின்சன் விலகல்